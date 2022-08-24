Три человека пострадали при пожаре в Сигнальном проезде в Москве – СМИ

Три человека пострадали, по предварительным данным, при пожаре в Сигнальном проезде. СМИ также сообщают об одном погибшем.

В горящем здании находятся склад, магазины и производства. Площадь возгорания выросла в четыре раза и составляет уже 800 квадратных метров, сообщают в МЧС.

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