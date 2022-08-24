Площадь пожара на складе в Сигнальном проезде выросла до 800 квадратных метров – МЧС

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на складе в Отрадном. Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 800 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Сигнальном проезде произошел пожар на трехэтажном складе. В ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек. Спасенный передан медикам для оказания помощи.