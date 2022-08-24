Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС

Военнослужащие Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской атомной элетростанции. По данным ведомства, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

Также задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.