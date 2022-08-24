Новости последнего часа: 8 автомобилей повреждены при тушении пожаров в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь машин дорожных служб Москвы повреждены при пожаре в Рязанской области. Об этом сообщили власти региона.

Владельцы оружия с 25 августа обязаны будут проводить его техобслуживание. Такие изменения вступили в закон "Об оружии".

IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. Об этом заявили СМИ.