Рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы

В данный момент горит рынок в Сигнальном проезде, это на севере города. Клубы дыма выкладывают в Сеть очевидцы.

Предварительно, в результате возгорания пострадали три человека, они были направлены к врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.