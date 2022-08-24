Роскошная 40-метровая яхта затонула у берегов Сицилии. Кадры кораблекрушения выложила в Сеть береговая охрана Италии.

Судно вышло из порта Галлиполи. Капитан обнаружил, что на борт стала поступать вода, и подал сигнал бедствия. Прибывшая береговая охрана взяла яхту на буксир. Но доставить судно в порт для ремонта не удалось.

На борту находились четыре пассажира и несколько членов экипажа, всех их эвакуировали. Никто не пострадал. Причины кораблекрушения пока выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.