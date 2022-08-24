Чрезвычайное положение объявили в Далласе в США

В Далласе, штат Техас, не прекращается наводнение. После экстремальной жары там выпала трехмесячная норма осадков. Сильнейший ливень затопил город буквально за сутки.

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что машины утонули в воде по лобовое стекло. Вода залила первые этажи домов, дороги, мосты. Один человек погиб. В Далласе объявлено чрезвычайное положение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.