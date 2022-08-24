В Мексике в воздухе загорелся самолет, который направлялся в США

В Мексике прямо в воздухе загорелся самолет, который направлялся в Лос-Анджелес. Это случилось из-за неполадок в правом двигателе.

В итоге борт был вынужден вернуться обратно в аэропорт через 40 минут после вылета. Пилоты смогли его благополучно приземлить. Из-за чего двигатель вышел из строя непонятно. Одна из версий – в него могла попасть птица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.