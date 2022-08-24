Таксист украл женскую сумку в аэропорту Домодедово. Там оказалось ценностей на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД. В заявлении женщина написала, что потеряла сумку и попросила помочь с поисками. Внутри были личные документы, деньги и драгоценности.

Полицейские посмотрели записи с камер и увидели, что сумку подобрал таксист, положил в салон и уехал. Нарушителя нашли по адресу временного проживания. Похищенное он вернул и признал вину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.