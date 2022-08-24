Внедорожник врезался в забор под эстакадой на съезде с Ленинского проспекта

На съезде с Ленинского на проспект Вернадского произошла авария. Внедорожник врезался в забор под эстакадой, чуть дальше лежал опрокинувшийся грузовик.

Похоже, один из водителей пытался уйти от столкновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.