Водитель каршеринга протаранила три автомобиля в Химках

Девушка за рулем каршеринга протаранила три машины в Химках. Это все произошло при попытке припарковаться.

Возможно, у водителя просто сдали нервы и она начала бездумно нажимать на педали. Помог в итоге велосипедист, который проезжал мимо. Девушка выскочила из машины на ходу, а он помог поставить автомобиль на ручник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.