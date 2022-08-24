Полицейские ликвидировали два подпольных игорных клуба в Подольске

В подмосковном Подольске полицейские ликвидировали два подпольных игорных клуба. Работали заведения под видом легальных букмекерских контор. По подозрению в организации азартных игр задержали пять человек.

Полиция также провела обыски в квартирах подозреваемых. Изъяли более 80 системных блоков с программным обеспечением для проведения азартных игр, а также банковские карты и деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.