Украинский снаряд попал в ТЦ в Донецке

Украинский снаряд попал в торговый центр "Галактика" в Донецке. Сразу после обстрела начался пожар. Огонь охватил всю площадь здания.

По предварительным данным, пострадавших нет, людей удалось быстро эвакуировать. Пожарные расчеты прибыли практически со всего города, но огонь очень трудно потушить из-за сильного ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.