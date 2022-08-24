Папа Римский выразил соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной. Во время коллективной аудиенции он назвал ее невинной жертвой. Накануне в Вероне прошло мероприятие памяти погибшей журналистки и политолога.

Тему гибели Дугиной подняли на экстренном заседании Совбеза ООН. Василий Небензя призвал организацию решительно осудить убийство, организованное Киевом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.