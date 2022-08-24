Штормовое море сорвало с якоря суда с экипажем в районе Сахалина. В Татарском проливе началась спасательная операция.

Как сообщили в МЧС региона, речь идет о четырех дрейфующих рыболовецких баржах. Две из них – на севере Амурского лимана, другие две – южнее, у берегов Сахалина. На борту может находиться до 124 человек. Людей уже начали эвакуировать, подняли первых 15 рыбаков.

Аварию вызвал шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.