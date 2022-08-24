Ситуация с пожарами под Рязанью осложнилась сухой и ветреной погодой. Рассчитывать на помощь дождей пока не приходится.

Метеорологи хоть и прогнозировали осадки в центральной части России, но при этом предупредили, что будут они локальными и кратковременными. А потому на обстановку это никак не повлияло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.