Движение на Люблинской улице восстановили после ДТП

Движение по Люблинской улице в районе Щербинки восстановили после ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает Дептранс.

Ранее из-за аварии машины пускали в объезд через дворовую территорию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.