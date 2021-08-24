Санитарку дома престарелых в Реутове задержали по подозрению в избиении подопечного. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Подмосковью.

По данным следствия, подозреваемая работала в доме престарелых и жестоко обращалась с подопечными: била и оскорбляла их. Также она не убиралась за лежачими пациентами. Поведение женщины попало на видео и кадры опубликовали СМИ. Заведено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.