Новости России: в Нижегородской области и Мордовии ввели режим межрегиональной ЧС

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за сильного пожара на границе. Горит природный парк "Заповедная Мордовия", и огонь приближается к городу Первомайск. Очагов пожара несколько, общая площадь – более 130 гектаров. На помощь работающим там пожарным отправляют авиацию. Туда прибудут два вертолета и самолет Бе-200 МЧС России.

Другой крупный пожар сняли в Свердловской области. Там горит лес в Пышминском районе у деревни Смородинка. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, огонь захватил 800 гектаров. На видео, которое сняли местные жители, все в дыму, а из пожарных – только одна машина.

Певец Олег Газманов прокатился на танке на фоне горящей деревни в Самарской области. Так певец отметил День российского флага. К празднику там организовали реконструкцию боя с афганскими моджахедами. И все бы ничего, только на заднем плане горят не декорации, а реальное село Гвардейцы. Пока снимали клип с катающимся на танке Газмановым, пожар уничтожил 14 жилых домов. Естественно, авторы ролика не при чем, просто воспользовались ситуацией.

В Тольятти проверяют информацию о химическом загрязнении местности. В СМИ и соцсетях показали кадры, как неизвестные сливают из железнодорожных вагонов-цистерн химикаты. А в специально выкопанные ямы они сбрасывали бочки с неустановленным веществом. Все это происходило недалеко от железнодорожной станции. На место выехали сотрудники Следственного комитета и экологи.

Под Волгоградом, в рабочем поселке Елань, рухнул автомобильный мост. Дорога провалилась прямо под проезжавшим грузовиком. Машина, которая перевозила щебень, упала в яму. Водитель отделался ушибами. И именно его винят в обрушении. На мост нельзя въезжать, если масса машины больше 10 тонн. А вес грузовика со щебнем якобы был около 50 тонн.

Мэр города Саяногорск в республике Хакассия пытается спасти общественную баню. Михаил Валов пригласил земляков посетить заведение, которое из-за длительного простоя, связанного с пандемией коронавируса, находится на грани банкротства. К своим избирателям градоначальник обратился из парилки.

Болливуд добрался до Санкт-Петербурга, чтобы снять шпионских боевик с погонями и каскадерскими трюками на исторических улицах. Это первый зарубежный проект, который получит государственную субсидию для производства фильма на территории России. Программа рибейтов, то есть возвращение части потраченных средств, раньше применялась только для российских съемочных групп. И от того, как все пройдет в этот раз, зависит, будут ли приезжать в страну для совместной работы и другие иностранные кинематографисты.