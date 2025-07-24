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24 июля, 17:30

Происшествия

Ростехнадзор выяснит причины инцидента на Городецком гидроузле на Волге

Ростехнадзор выяснит причины инцидента на Городецком гидроузле на Волге

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Расследованием инцидента на Городецком гидроузле на Волге занимается Ростехнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. После аварии движение судов на этом участке было остановлено. Из-за повреждения шлюза туристические компании были вынуждены скорректировать маршруты речных круизов.

Как пояснили специалисты, для пассажиров организуют пересадки между теплоходами с помощью автобусов. Туроператоры отмечают, что все силы брошены на устранение неисправности, и существенных изменений для большинства туристов не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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