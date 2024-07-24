Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: следователи нашли мошенников, распространявших псевдолекарства на Кубани

Новости регионов: следователи нашли мошенников, распространявших псевдолекарства на Кубани

Подозреваемый в подрыве внедорожника на севере Москвы задержан в турецком Бодруме

Новости мира: извержение гейзера в Йеллоустоуне сняли на камеру

Новости регионов: автомобильный мост размыло в Иркутской области

Установлена личность подозреваемого по делу о подрыве машины на севере Москвы

Нетрезвую пассажирку сняли с рейса Москва – Куба

Офицер Андрей Торгашов опроверг сообщение о подрыве его автомобиля в Москве

Новости часа: предвыборный штаб Трампа пожаловался на Харрис в избирком США

Два повара подрались в кафе на западе Москвы

Новости регионов: почти 90 очагов лесных пожаров зафиксировано в Якутии

В Краснодарском крае, на Кубани, следователи раскрыли преступную сеть – мошенники распространяли фейковые лекарства. Как уточнили в Следственном комитете, в схеме было задействовано около 30 человек: они продавали фальшивые медикаменты, в том числе без рецепта врача. Во время расследования прошли многочисленные обыски по более чем 50 адресам.

Также стало известно, что некоторые улицы Владикавказа стремительно ушли под воду. В Сети появились кадры с последствиями мощного ливня в городе. Как сообщается, улицы затопило за считанные минуты, что осложнило движение транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика