Новости регионов: следователи нашли мошенников, распространявших псевдолекарства на Кубани

В Краснодарском крае, на Кубани, следователи раскрыли преступную сеть – мошенники распространяли фейковые лекарства. Как уточнили в Следственном комитете, в схеме было задействовано около 30 человек: они продавали фальшивые медикаменты, в том числе без рецепта врача. Во время расследования прошли многочисленные обыски по более чем 50 адресам.

Также стало известно, что некоторые улицы Владикавказа стремительно ушли под воду. В Сети появились кадры с последствиями мощного ливня в городе. Как сообщается, улицы затопило за считанные минуты, что осложнило движение транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

