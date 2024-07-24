24 июля, 19:15Происшествия
Новости регионов: следователи нашли мошенников, распространявших псевдолекарства на Кубани
В Краснодарском крае, на Кубани, следователи раскрыли преступную сеть – мошенники распространяли фейковые лекарства. Как уточнили в Следственном комитете, в схеме было задействовано около 30 человек: они продавали фальшивые медикаменты, в том числе без рецепта врача. Во время расследования прошли многочисленные обыски по более чем 50 адресам.
Также стало известно, что некоторые улицы Владикавказа стремительно ушли под воду. В Сети появились кадры с последствиями мощного ливня в городе. Как сообщается, улицы затопило за считанные минуты, что осложнило движение транспорта.
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