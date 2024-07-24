Взрывное устройство нашли под водительским сиденьем в автомобиле на севере Москвы

Устройство в машине, которая взорвалась на севере Москвы, находилось под водительским сиденьем. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что автомобиль принадлежал военнослужащему и участнику СВО. Следователи квалифицировали дело как покушение на убийство. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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