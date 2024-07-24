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24 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: в Катманду разбился пассажирский самолет местной авиакомпании

Новости мира: в Катманду разбился пассажирский самолет местной авиакомпании

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В столице Непала Катманду разбился пассажирский самолет местной авиакомпании. Трагедия произошла при взлете из международного аэропорта. Известно, что пилоты должны были перегнать лайнер для проведения технического обслуживания.

Тем временем в канадском Торонто произошла серьезная авария во время гонок. Во время массового заезда столкнулись несколько болидов и перекрыли дорогу. Остальные участники начали один за другим врезаться в одну из пострадавших машин и подлетать на ней, как на трамплине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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