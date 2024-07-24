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24 июля, 09:45

Происшествия

Новости мира: судно с рыбаками и учеными затонуло у берегов Фолклендских островов

Новости мира: судно с рыбаками и учеными затонуло у берегов Фолклендских островов

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В южной Атлантике у берегов Фолклендских островов затонуло судно с рыбаками и учеными-океанографами. На борту находилось 27 человек, в том числе восемь россиян. По предварительным данным, спаслись лишь 14 человек. Известно, что экипаж подал сигнал тревоги еще 22 июля, когда в районе поднялся шторм. На место ЧП прибыли два рыболовных судна, которые эвакуировали тех, кто был в спасательных шлюпках.

Тем временем масштабные лесные пожары охватили западные канадские провинции. Огонь вплотную приблизился к населенным пунктам, из-за чего жители вынуждены покидать свои дома. Пламя угрожает и национальному природному заповеднику "Джаспер". Из одноименного города и парка уже эвакуировали порядка пяти тысяч человек. Всего в регионе зарегистрировано свыше 150 лесных пожаров. Они возникают из-за жары и молний. За последний дни в регионе зафиксировали свыше 20 тысяч ударов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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