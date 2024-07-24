Пожарные потушили огонь в жилом доме на юго-западе столицы

Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме на улице Молодежной, дом 3. Известно, что сначала огонь затронул 200 "квадратов", но вскоре распространился на две тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания была задействована спецтехника, а также пожарный вертолет Ка-32.

В данный момент в районе ЧП по улице Молодежной перекрыто движение от улицы Коперника до Ленинского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.