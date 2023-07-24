Новости часа: женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Российская Федерация ищет более 8,6 тысячи фигурантов дел, в том числе по миру, но Интерпол запросы блокирует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Три золотые и одну серебряную медали завоевали россияне на олимпиаде по химии в Цюрихе, пишут СМИ.