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24 июля, 23:00

Общество

Новости часа: женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье

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Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Российская Федерация ищет более 8,6 тысячи фигурантов дел, в том числе по миру, но Интерпол запросы блокирует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Три золотые и одну серебряную медали завоевали россияне на олимпиаде по химии в Цюрихе, пишут СМИ.

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