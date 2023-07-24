24 июля, 21:45Общество
Новости часа: ВСУ вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области из гаубицы М777, заявил врио губернатора региона Владимир Василенко.
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