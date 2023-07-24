Новости часа: ВСУ вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области из гаубицы М777, заявил врио губернатора региона Владимир Василенко.

Минспорт РФ признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта, пишут СМИ.

Американский бизнесмен Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, сообщили в Forbes.