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24 июля, 21:45

Общество

Новости часа: ВСУ вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области

Новости часа: ВСУ вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области

Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области

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"Московский патруль": в Ступине игра с боеприпасом закончилась смертью мужчины

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Автомобиль врезался в дом на Каланчевской улице в столице

Около 19 тыс жителей и туристов эвакуировали в Греции из-за пожаров

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