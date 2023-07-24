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24 июля, 21:45

Происшествия

Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области

Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области

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Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

По информации ведомства, возгорание возникло на крыше электрички, следовавшей по маршруту Москва – станция Октябрьская.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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