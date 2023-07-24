24 июля, 21:45Происшествия
Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области
Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
По информации ведомства, возгорание возникло на крыше электрички, следовавшей по маршруту Москва – станция Октябрьская.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.