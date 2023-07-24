24 июля, 21:00Происшествия
Maserati сбил пешехода в центре Москвы
Maserati сбил пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел на Каланчевской улице. Там спорткар на высокой скорости выехал гна тротуар и врезался в здание. Кроме того, автомобиль сбил пешехода.
На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, заявил в телеграм-канале Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, жителям максимально быстро помогут устранить все последствия.
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