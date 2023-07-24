Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 21:00

Происшествия

Maserati сбил пешехода в центре Москвы

Maserati сбил пешехода в центре Москвы

Водитель Maserati, устроивший аварию на Каланчевской улице, был пьян – ГИБДД

Спорткар Maserati вылетел на тротуар и врезался в здание на Каланчевской улице

Автомобиль сбил пешехода и врезался в стену на Каланчевской улице

Автомобиль врезался в дом на Каланчевской улице в столице

Около 19 тыс жителей и туристов эвакуировали в Греции из-за пожаров

СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

ДТП произошло у Счетной палаты при выезде на Зубовскую площадь

Шторм обрушился на город Ла-Шо-де-Фон в Швейцарии

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Maserati сбил пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел на Каланчевской улице. Там спорткар на высокой скорости выехал гна тротуар и врезался в здание. Кроме того, автомобиль сбил пешехода.

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, заявил в телеграм-канале Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, жителям максимально быстро помогут устранить все последствия.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПмэр МосквывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика