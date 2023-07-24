Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы в ТЦ "Времена года" в Москве

СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы в ТЦ "Времена года" в Москве

Природные пожары вспыхнули на греческих островах Эвбея и Корфу

Новости часа: в России повысили возраст пребывающих в запасе на 5 лет

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

СК РФ предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

Новости часа: городские службы помогут устранить последствия от взрыва БПЛА в столице

СК предъявил обвинение главному инженеру фирмы, обслуживающей ТЦ "Времена года" в столице

Фура сгорела на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае

Новости часа: в Крыму отбита атака 17 дронов

Атаку 17 беспилотников отбили в Крыму

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года". Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина выполнял обязанности главного инженера в помещениях торгового центра. Сообщается, что компания, которая занималась обслуживанием помещений, работала по договору.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ" утром 22 июля. Известно о смерти четырех человек в результате происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван ЕвдокимовМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика