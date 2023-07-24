СК РФ предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года". Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина выполнял обязанности главного инженера в помещениях торгового центра. Сообщается, что компания, которая занималась обслуживанием помещений, работала по договору.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ" утром 22 июля. Известно о смерти четырех человек в результате происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.