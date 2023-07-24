СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Следственный комитет РФ задержал главного инженера торгового центра "Времена года". Там в результате прорыва трубы с горячей водой четыре человека погибли, около 70 человек пострадали.

Личность задержанного не раскрывается. В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что 39-летний мужчина является сотрудником частной компании, которая работала в торговом комплексе по договору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.