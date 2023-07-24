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Происшествия

СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыли в столице

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Мужчина погиб после столкновения автомобиля со столбом на юго-западе Москвы

Следственный комитет РФ задержал главного инженера торгового центра "Времена года". Там в результате прорыва трубы с горячей водой четыре человека погибли, около 70 человек пострадали.

Личность задержанного не раскрывается. В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что 39-летний мужчина является сотрудником частной компании, которая работала в торговом комплексе по договору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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