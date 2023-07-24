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Происшествия

Новости регионов: автоцентр загорелся в Кургане

Новости регионов: автоцентр загорелся в Кургане

Бывший министр обороны Греции призвал попросить помощи России в тушении пожаров

Новости мира: в Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

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Крупный пожар произошел в Кургане. В городе загорелся автоцентр, после чего огонь перекинулся на соседнее здание сервиса. Полыхала почти одна тысяча квадратных метров. Повреждены несколько легковых машин, пострадавших и погибших нет.

Восемь человек пострадали в аварии в Нижегородской области. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Вулкан Эбеко на Курильских островах снова выбросил столб пепла. Он поднялся на высоту до трех километров, шлейф распространился на пять километров. Пеплопад в городах на архипелаге пока не наблюдается.

В Кемеровской области, Татарстане, на Северном Кавказе и в некоторых других частях РФ синоптики спрогнозировали сильные дожди, грозы, град и ветер. Накануне над Азовским морем прошел мощный смерч. Вихрь заметили в станице Голубицкой. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Около 15 тысяч человек остались без электричества и связи в Астрахани. В городе прошла гроза с сильным ветром. С нескольких домов сорвало кровли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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