ДТП произошло на Ленинградском проспекте

На Ленинградском проспекте произошло ДТП. У иномарки полностью разбит перед.

Внедорожник протаранил отбойник на МКАД. ДТП произошло на внутренней стороне в районе Варшавского шоссе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.