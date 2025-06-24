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24 июня, 13:15

Происшествия

Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево

Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка в зоне выдачи багажа. Видео происшествия появилось в Сети. Мальчик стоял рядом с чемоданом, когда незнакомый пассажир схватил его и с силой швырнул на пол.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка с травмами головы и спины увезли в больницу. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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