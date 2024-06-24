24 июня, 23:15Происшествия
Севастопольцы с детьми, которые пострадали в ходе атак ВСУ, получат специальные выплаты
Севастопольцам с детьми, которые получили ранения и травмы в результате атак ВСУ, единоразово выплатят по 100 тысяч рублей, заявили представители Социального фонда России.
Московские больницы и федеральные медицинские центры принимают пациентов, доставленных в столицу из Севастополя спецбортом МЧС. В Москве помощь получат 22 человека, в числе которых 12 детей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.