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24 июня, 23:15

Происшествия

Севастопольцы с детьми, которые пострадали в ходе атак ВСУ, получат специальные выплаты

Севастопольцы с детьми, которые пострадали в ходе атак ВСУ, получат специальные выплаты

Севастопольцы с пострадавшими от атак ВСУ детьми получат по 100 тыс

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Пострадавших в результате атаки на Севастополь детей доставили в больницы Москвы

Московские больницы и федеральные медцентры примут пострадавших из Севастополя

Севастопольцам с детьми, которые получили ранения и травмы в результате атак ВСУ, единоразово выплатят по 100 тысяч рублей, заявили представители Социального фонда России.

Московские больницы и федеральные медицинские центры принимают пациентов, доставленных в столицу из Севастополя спецбортом МЧС. В Москве помощь получат 22 человека, в числе которых 12 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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