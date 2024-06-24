Новости часа: спецборт доставил в Москву 22 пострадавших во время атаки на Севастополь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецборт доставил в Москву 22 пострадавших во время атаки на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Также в министерстве сообщили, что пожару в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязине присвоен третий ранг сложности.

Минэкономразвития и МФТИ запускают программу для технологических стартапов. Об этом говорится на сайте министерства.

