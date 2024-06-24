Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 20:00

Происшествия

Новости часа: спецборт доставил в Москву 22 пострадавших во время атаки на Севастополь

Новости часа: спецборт доставил в Москву 22 пострадавших во время атаки на Севастополь

Пострадавших во время атаки на Севастополь доставили на лечение в Москву

Сервис по доставке готовых блюд "Кухня на районе" могут закрыть на 90 суток

Четыре этажа полностью выгорели в пожаре во Фрязине

В Москве приземлился спецборт МЧС с пострадавшими в Севастополе

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Два вертолета привлекли к тушению пожара во Фрязине

В многопрофильных стационарах Москвы окажут медпомощь пострадавшим в Севастополе

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре во Фрязине

Конструкции обрушились внутри горящего во Фрязине здания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецборт доставил в Москву 22 пострадавших во время атаки на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Также в министерстве сообщили, что пожару в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязине присвоен третий ранг сложности.

Минэкономразвития и МФТИ запускают программу для технологических стартапов. Об этом говорится на сайте министерства.

Читайте также
происшествиярегионыпожаробразованиеобществовидеоСветлана Ключникова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика