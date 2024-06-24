Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 17:15

Происшествия

Пострадавших в Севастополе после удара ВСУ привезут на лечение в Москву

Пострадавших в Севастополе после удара ВСУ привезут на лечение в Москву

Два человека погибли в пожаре в бывшем НИИ "Платан"

Новости часа: 14 пострадавших в Севастополе поступят на лечение в больницы Москвы

Самолет Ил-76 вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя

Огонь распространился в НИИ "Платан" с 5-й по 8-й этажи

Пожару в здании НИИ "Платан" присвоен третий ранг сложности

Сильное задымление зафиксировали на пятом и шестом этажах в НИИ "Платан"

Московские больницы примут пострадавших при теракте в Севастополе

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

Севастопольские пляжи будут закрыты до 25 июня

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе на борту вылетел в Москву. Как отметил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" Виктор Белинский, борт оснащен всем необходимым как для оказания помощи на месте, так и для транспортировки до столицы.

На борту спецрейса находятся 22 человека, в том числе 12 детей. Для эвакуации привлечены специалисты центра психологической помощи врачей МЧС России, а также эксперты Минздрава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлина ГилеваАнна Макарова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика