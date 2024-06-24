Пострадавших в Севастополе после удара ВСУ привезут на лечение в Москву

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе на борту вылетел в Москву. Как отметил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" Виктор Белинский, борт оснащен всем необходимым как для оказания помощи на месте, так и для транспортировки до столицы.

На борту спецрейса находятся 22 человека, в том числе 12 детей. Для эвакуации привлечены специалисты центра психологической помощи врачей МЧС России, а также эксперты Минздрава.

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