24 июня, 17:15Происшествия
Пострадавших в Севастополе после удара ВСУ привезут на лечение в Москву
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе на борту вылетел в Москву. Как отметил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" Виктор Белинский, борт оснащен всем необходимым как для оказания помощи на месте, так и для транспортировки до столицы.
На борту спецрейса находятся 22 человека, в том числе 12 детей. Для эвакуации привлечены специалисты центра психологической помощи врачей МЧС России, а также эксперты Минздрава.
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