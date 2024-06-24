Новости часа: 14 пострадавших в Севастополе поступят на лечение в больницы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четырнадцать человек, пострадавших в Севастополе, поступят на лечение в ведущие больницы Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Все поезда на Замоскворецкой линии метро полностью заменят на новые за два года, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Скандинавское лето продлится в Москве до пятницы, 28 июня, затем придет субтропическая жара. О метеоусловиях рассказали синоптики.

