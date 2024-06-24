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Новости

24 июня, 16:45

Происшествия

Новости часа: 14 пострадавших в Севастополе поступят на лечение в больницы Москвы

Новости часа: 14 пострадавших в Севастополе поступят на лечение в больницы Москвы

Самолет Ил-76 вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя

Огонь распространился в НИИ "Платан" с 5-й по 8-й этажи

Пожару в здании НИИ "Платан" присвоен третий ранг сложности

Сильное задымление зафиксировали на пятом и шестом этажах в НИИ "Платан"

Московские больницы примут пострадавших при теракте в Севастополе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четырнадцать человек, пострадавших в Севастополе, поступят на лечение в ведущие больницы Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Все поезда на Замоскворецкой линии метро полностью заменят на новые за два года, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Скандинавское лето продлится в Москве до пятницы, 28 июня, затем придет субтропическая жара. О метеоусловиях рассказали синоптики.

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