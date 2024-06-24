Новости регионов: установлены личности боевиков, причастных к теракту в Дагестане

Расследование нападения в Дагестане находится на контроле Центрального аппарата Следственного Комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о работе. На данный момент установлены личности пяти ликвидированных боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале. Возбуждены уголовные дела о теракте и хищении огнестрельного оружия. На всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана усилены меры безопасности, аналогичные меры приняли в школах, детских садах и лагерях. Накануне в результате перестрелки в республике погибли 15 полицейских и четыре местных жителя.

Тем временем в Свердловской области во время экстрим-шоу горящий канат задел толпу зрителей, среди которых были дети. Выступление проходило в парке Дворца культуры. В одном из номеров артист прыгал на велосипеде через раскрученный горящий канат, когда веревка неожиданно порвалась и отлетела в людей, находившихся поблизости. Представитель артистов утверждает, что обошлось без травм, однако, по словам очевидцев, несколько человек получили ожоги.

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