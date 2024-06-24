Более 20 пострадавших в Севастополе доставят на лечение в Москву

В Севастополе помощь пострадавшим при ракетной атаке ВСУ оказывают московские реаниматологи, анестезиологи, хирурги и травматологи. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, отметив, что в Севастополь отправлены все необходимые медикаменты для помощи пострадавшим.

Известно, что более 20 пострадавших, в том числе 11 детей, доставят на лечение в Москву. Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

