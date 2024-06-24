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24 июня, 11:15

Происшествия

Лучшие столичные врачи направлены на помощь пострадавшим в Севастополь

Лучшие столичные врачи направлены на помощь пострадавшим в Севастополь

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В Севастополе помощь пострадавшим при ракетной атаке ВСУ оказывают лучшие московские врачи: реаниматологи, анестезиологи, хирурги и травматологи. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в Севастополь отправлены все необходимые медикаменты. В данный момент московские медики принимают решение об эвакуации раненых в ведущие больницы Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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