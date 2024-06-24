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24 июня, 09:30

Происшествия

Около 20 пострадавших от атаки ВСУ могут направить на лечение в Москву из Севастополя

Около 20 пострадавших от атаки ВСУ могут направить на лечение в Москву из Севастополя

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В Севастополе решается вопрос о транспортировке 15–20 раненых. Губернатор региона Михаил Развожаев провел переговоры с заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой и сообщил, что родителям детей, которых доставят на лечение в столицу, предоставят временное жилье.

Также сообщается, что московские медики продолжают работу с пострадавшими от атаки ВСУ в Севастополе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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