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24 июня, 07:30

Происшествия

Новости регионов: движение по трассам Приморья ограничили из-за подтоплений

Новости регионов: движение по трассам Приморья ограничили из-за подтоплений

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На севере Приморья движение на трассах ограничили из-за подтоплений. Несколько сел оказались отрезаны от большой земли, дороги превратились в грязевые реки, а в одном из районов затопило более 50 участков. По прогнозам синоптиков, ливни в регионе в ближайшие дни усилятся.

Тем временем вакцину от рака начнут испытывать на добровольцах уже в 2025 году. Об этом заявил глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В данный момент препарат проходит испытания на животных. По мнению ученых, технология позволит гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы. Ожидается, что онковакцина поможет больным меланомой, раком поджелудочной железы и отдельными видами злокачественных образований почек и легких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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