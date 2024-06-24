Пострадавших во время теракта в Севастополе могут перевезти в Москву

В ближайшие часы столичные врачи примут решение о транспортировке в Москву пострадавших, которые получили ранения при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. В ночь на 24 июня туда прибыл борт с врачами, которым предстоит оценить состояние порядка 150 пациентов, в том числе детей.

По информации Минобороны РФ, ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.