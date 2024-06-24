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24 июня, 07:15

Происшествия

Пострадавших во время теракта в Севастополе могут перевезти в Москву

Пострадавших во время теракта в Севастополе могут перевезти в Москву

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В ближайшие часы столичные врачи примут решение о транспортировке в Москву пострадавших, которые получили ранения при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. В ночь на 24 июня туда прибыл борт с врачами, которым предстоит оценить состояние порядка 150 пациентов, в том числе детей.

По информации Минобороны РФ, ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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