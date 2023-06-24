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Новости

24 июня, 16:45

Происшествия

Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО

Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась – Нарышкин

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили

Путин выступил с экстренным обращением по ситуации в Российской Федерации

Владимир Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации

Генконсульство Армении в Ростове-на-Дону продолжит работу в обычном режиме

Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области

Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных

ФМБА России привело свои силы в состояние повышенной готовности

Движение по Крымскому мосту перекрывать не планируют

Столичная прокуратура предупредили представителей политических объединений и СМИ о недопустимости искажения официальных сведений из-за режима КТО в Москве. Там отметили, что при выполнении подобных действий будет следовать ответственность, в том числе уголовная.

Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области. Правоохранительные органы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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