Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО

Столичная прокуратура предупредили представителей политических объединений и СМИ о недопустимости искажения официальных сведений из-за режима КТО в Москве. Там отметили, что при выполнении подобных действий будет следовать ответственность, в том числе уголовная.

Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области. Правоохранительные органы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.