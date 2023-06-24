24 июня, 09:45Происшествия
Новости регионов: трубу с горячей водой прорвало на улице Владивостока
Трубу с горячей водой прорвало на улице Владивостока накануне. Струя кипятка била вверх, затопило проезжую часть и ближайшую парковку. Авария произошла из-за проведения летних испытаний.
Из-за сильного дождя затопило лестницу на улице Махачкалы. По ступеням вниз бежит бурный поток воды. Людям приходится держаться за поручни и помогать друг другу подняться.
В другой части Дагестана селевой поток заблокировал путь к 10 населенным пунктам. Повлияли долгие проливные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.