Новости регионов: трубу с горячей водой прорвало на улице Владивостока

Трубу с горячей водой прорвало на улице Владивостока накануне. Струя кипятка била вверх, затопило проезжую часть и ближайшую парковку. Авария произошла из-за проведения летних испытаний.



Из-за сильного дождя затопило лестницу на улице Махачкалы. По ступеням вниз бежит бурный поток воды. Людям приходится держаться за поручни и помогать друг другу подняться.

В другой части Дагестана селевой поток заблокировал путь к 10 населенным пунктам. Повлияли долгие проливные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.