24 июня, 09:15В мире
Новости мира: 18 пассажиров пострадали из-за аварийной посадки самолета в Гонконге
В результате аварийной посадки самолета в Гонконге пострадали 18 пассажиров. Рейс должен был лететь в Лос-Анджелес, но во время взлета одно из шасси перегрелось и взорвалось.
Светящийся объект заметили над Польшей. Очевидцы сняли, как сдвоенное небесное тело пролетело и скрылось за горизонтом. Специалисты пока явление не комментируют.
Сильнейшее наводнение накрыло Индию. В стране не прекращаются мощные ливни. Паводок прорвал 10 дамб, около 100 дорог размыто. Число пострадавших приближается к полумиллиону. Как минимум один человек погиб.
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