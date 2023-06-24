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24 июня, 09:15

В мире

Новости мира: 18 пассажиров пострадали из-за аварийной посадки самолета в Гонконге

Новости мира: 18 пассажиров пострадали из-за аварийной посадки самолета в Гонконге

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В результате аварийной посадки самолета в Гонконге пострадали 18 пассажиров. Рейс должен был лететь в Лос-Анджелес, но во время взлета одно из шасси перегрелось и взорвалось.

Светящийся объект заметили над Польшей. Очевидцы сняли, как сдвоенное небесное тело пролетело и скрылось за горизонтом. Специалисты пока явление не комментируют.

Сильнейшее наводнение накрыло Индию. В стране не прекращаются мощные ливни. Паводок прорвал 10 дамб, около 100 дорог размыто. Число пострадавших приближается к полумиллиону. Как минимум один человек погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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