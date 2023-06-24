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Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности

В Минобороны РФ сообщили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности

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Все распространяемые в соцсетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении Минобороны удара по тыловым лагерям, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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