В Минобороны РФ сообщили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности

Все распространяемые в соцсетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении Минобороны удара по тыловым лагерям, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.