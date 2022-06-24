Мотоциклист врезался в машину такси на юго-востоке Москвы

Мотоциклист врезался в автомобиль такси на юго-востоке Москвы. Это произошло на пересечении Поречной улицы и Мячковского бульвара.

Судя по записи с камеры наблюдения, байкер ехал по главной дороге на зеленый свет. И перед ним внезапно повернула легковая машина. От удара мотоцикл буквально разнесло на куски, байкер рухнул на дорогу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.